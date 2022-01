Colpi di pistola sparati tra le strade del paese: un ferito grave trasportato in elisoccorso in ospedale

Una persona è stata gravemente ferita a colpi di pistola nel pomeriggio di sabato 8 gennaio a Celeseo, frazione di Sant'Angelo di Piove di Sacco.

I fatti

È accaduto in via San Marco: al momento le notizie sono poche e frammentarie, ma si sa solo che il ferito è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di Padova. Sul posto i carabinieri per le indagini e i primi rilievi.

(Notizia in aggiornamento)