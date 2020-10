Fermati dalla Polizia Locale carichi di rifiuti

Lunedì 12 ottobre, verso le 14.00, gli agenti del Reparto Pronto Intervento, durante un operazione di polizia stradale in via Turazza, hanno proceduto al controllo di un autocarro che appariva visibilmente appesantito in ordine di marcia.

Controlli

Al controllo dei documenti e del vano di carico è emerso che il conducente stava trasportando, contenuti in sacchi di carta, calcinacci e rifiuti inerti per un peso di ben1 tonnellata. Dagli accertamenti svolti risultava che la ditta per cui lavora l’uomo non è iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali, come prevede la norma e il trasporto di rifiuti in atto quindi risulta abusivo, con inoltre il timore che si provvedesse all’abbandono dei rifiuti in un luogo non attrezzato e autorizzato. Il veicolo ed il materiale sono stati quindi messi sotto-sequestro penale ed il conducente è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato contravvenzionale di trasporto abusivo di rifiuti non pericolosi previsto dal Dlgs 152/2006.