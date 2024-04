Fermato e armato, offre false generalità

Lo hanno fermato per un controllo ma ha scelto di identificarsi con un altro nome, e per questo è stato denunciato. Questo perché i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Padova lo conoscevano bene il cittadino tunisino, 54enne, in Italia senza fissa dimora.

Il fatto è accaduto nel corso della serata del 12 aprile quando la pattuglia, durante un controllo ha fermato l’uomo in via Grossi. Di qui le dichiarazioni che lo portano a qualificarsi come un'altra persona . Questo tipo di atteggiamento ha insospettito i militari che hanno proceduto alla sua identificazione e soprattutto lo hanno sottoposto a perquisizione personale. E' proprio in questo frangente che i carabinieri hanno rinvenuto all'interno del marsupio, un coltello in acciaio lungo 6,5 cm. L'arma è stata prontamente sequestrata. Per questo il denunciato dovrà rispondere all’autorità giudiziaria del reato di false attestazioni e anche di quello di possesso ingiustificato di armi.