Fermato un furgone nella notte: nel vano posteriore arnesi da scasso

Nella notte del 9 giugno, verso le ore 03, una pattuglia della Polizia Locale notava in via Venezia, all’altezza del negozio “Chicco”, un vecchio furgone che, privo della fanaleria posteriore, era condotto a velocità molto lenta e incerta.Mentre gli agenti si avvicinavamo per effettuare un controllo più approfondito il conducente del furgone incrementava la velocità ed imboccava una laterale, nel tentativo di rendersi irreperibile.

Verifiche

Raggiunto in breve e fermato il veicolo, il conducente, cittadino padovano di 57 anni, si sottoponeva al controllo, evidenziando fin da subito un atteggiamento nervoso. Dalla verifica dei documenti di guida e circolazione, emergeva che l'autocarro era privo di assicurazione RC obbligatoria. Non solo, alla vista degli operatori non sfuggiva la presenza all'interno del veicolo di un grosso manico in legno dietro il sedile del conducente ed di un coltello a serramanico sul cruscotto, vicino al posto di guida. Inevitabile la perquisizione personale e del veicolo che consentiva di reperire oltre al coltello a serramanico, un’ascia, una mazza da baseball, una trancia, un “piede di porco” e alcuni grossi tubi di metallo.

Motivazione

Il conducente non era in grado di fornire agli agenti nessuna motivazione plausibile che giustificasse la detenzione dei materiali e degli oggetti atti ad offendere all’interno della cabina del veicolo; conseguentemente tutto il materiale veniva sottoposto a sequestro, mentre il conducente veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato previsto dall’art. 4 Legge 110/75 e art. 707 del Codice Penale.