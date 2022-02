Fermato, prende a pugni i carabinieri: arrestato

Nella notte tra venerdì e sabato, i carabinieri hanno arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, Marco Baldisseri, 43enne padovano, già gravato da precedenti, fermato durante un controllo in via Olmo, ad Altavilla Vicentina.

Il 43enne si trovava alla guida di un'auto in stato di ebrezza, durante il controllo improvvisamente ha colpito con un pugno al volto e al torace uno dei carabineri, senza causargli lesioni, aggredendone un secondo senza ulteriori conseguenze, oltre a danneggiare lo specchietto retrovisore esterno destro, dell’auto di servizio in dotazione alla Sezione Radiomobile. L'uomo è statao anche segnalato alla prefettura in qualità di assuntore, per la detenzione di 0,22 grammi di cocaina.