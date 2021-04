Fermato in stato di ebbrezza, in auto una mazza da baseball

E’ stato fermato mentre alla guida della sua auto, una Dacia Lodgy immatricolata a Venezia e ai controlli gli è stato rilevato un tasso alcool nel sangue di 0,88. Il fermo è avvenuto in via Grassi nella serata di sabato 17 aprile, il fermato è un trentunenne veneziano.

Alcoo test

Nel corso del controllo i carabinieri rinvenivano una mazza da baseball che è stata sottoposta a sequestro. Il trentunenne non ha saputo spiegare il perché della presenza di un oggetto che può essere utillizzato come arma impropria. Il giovane veneziano è stato fermato nell’ambito dei controlli atti a far rispettare il Dpcm emanato per contenere la pandemia da Covid.