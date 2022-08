Ferragosto 2022: in Veneto vince il barbecue nei grill park degli agricoltori

Sono 25milioni gli italiani che hanno trascorso il Ferragosto fuori casa, tra quanti si sono recati da parenti e amici, chi è andato in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita.

Boom di prenotazioni

È quanto emerge dal bilancio stilato dalla Coldiretti dal quale si evidenzia che grandi protagonisti della giornata sono stati picnic e grigliate ma non è mancato chi ha scelto di trascorrere l’appuntamento in agriturismo. «Boom di prenotazioni nelle 1500 aziende agrituristiche venete - spiega Diego Scaramuzza presidente regionale e anche nazionale di Terranostra Campagna Amica Coldiretti - per la maggior parte situate in pianura un terzo in collina e 250 in montagna. La disponibilità è di 44,8 mila posti a tavola 13mila posti letto per un territorio che offre mare, monti, laghi, colline e campagna attrezzata anche per camping con offerta di escursioni, sport e relax. Prese d'assalto le aree disposte per fare barbecue, zone dedicate e presidiate dagli operatori agricoli che consigliano legna adatta, griglia da usare e prodotti da cucinare. A Sedico in provincia di Belluno la conferma arriva dal posto di ristoro Candaten gestita dagli allevatori della Latteria Camolino nel Parco Nazionale delle Dolomiti dove intere famiglie hanno trascorso momenti di aggregazione sociale intorno ai fornelli a cuocere carne verdure e polenta. Idem nel grill park di Codevigo nel padovano disposto dall'azienda agricola Caltarossa specializzata in produzione bio. A Conche di Codevigo tutti gli ospiti hanno scelto i tagli di carne biologica migliori da disporre sui fuochi».

Dove?

Secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’, per chi ha trascorso la giornata fuori le mete più gettonate sono state la spiaggia davanti alla montagna e alla campagna dove resiste la tradizione del picnic scelto da circa 6 milioni di italiani. «Sono circa mezzo milione – continua la Coldiretti - i vacanzieri che hanno scelto di trascorrere il Ferragosto 2022 in agriturismo all’insegna della buona tavola e del benessere all’aria aperta, garantendosi comunque protezione all’interno delle strutture in caso di maltempo, con un aumento del 10% anche grazie al ritorno degli stranieri, sulla base delle indicazioni di Terranostra e Campagna Amica. Molti agriturismi – precisa la Coldiretti – si sono attrezzati per la giornata di Ferragosto con l’offerta di alloggio e di pasti completi ma anche di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione spazi per picnic, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all’acquisto dei prodotti aziendali a chilometri zero di Campagna Amica».

Le vacanze 2022, una netta preferenza sulle mete nazionali

«Il fine settimana di Ferragosto – continua la Coldiretti – resta il momento clou delle vacanze degli italiani che hanno scelto il mese estivo per eccellenza per prendere le ferie. Le vacanze 2022 registrano quest’anno una netta preferenza sulle mete nazionali – continua la Coldiretti – spinta da una maggiore prossimità ai luoghi di residenza, dal desiderio di riscoprire le bellezze d’Italia o dalla voglia di ritornare in posti già conosciuti dove ci si è trovati bene negli anni precedenti e si è più tranquilli rispetto ad ambiente, servizi e persone. Tra gli svaghi preferiti dei turisti italiani e stranieri accanto ad arte, tradizione, relax e puro divertimento, c’è la ricerca del cibo e il vino locali che – conclude la Coldiretti – è diventata la prima voce del budget delle vacanze Made in Italy nel 2022 con circa 1/3 della spesa per consumi al ristorante, street food o per l’acquisto di souvenir».

Foto articolo da comunicato stampa