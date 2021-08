Ferragosto: niente fuochi anche quest'anno

Nonostante l’assenza per il secondo anno consecutivo dell'appuntamento con i fuochi d’artificio in Prato della Valle, la città è comunque pronta per festeggiare il Ferragosto. In piazza Garibaldi, da venerdì 13 farà tappa il «Tour United 2021» con i deejay di Radio Company e Radio Wow di intrattenere i presenti fino alla mezzanotte con programmi musicali, giochi a premi e ospiti.

Ferragosto

«Stiamo attraversando - sottolinea l'assessore al commercio Bressa - un momento delicato ma al tempo stesso magico grazie al recente riconoscimento Unesco di Padova Urbs picta e di conseguenza di ripartenza sul fronte culturale e turistico, con molti stranieri ma anche italiani che affolleranno la nostra città questo weekend e che non solo troveranno moltissimi locali aperti, ma anche eventi nei parchi e dei giardini estivi disseminati in tutta l’area urbana». Tante le iniziative: dal Pride Village che lancia l’operazione «Salvati il Ferragosto» - tra show musicali e grigliate - a «Sapori di Mare», festa gastronomica organizzata da Arcella Bella al Parco Milcovich a base di pesce e dj set, passando per il «Ferragosto Irlandese» del Castello Festival all’esterno del Gran Teatro Geox con il concerto dei Mortimer Mc Grave, band di rock celtic o.