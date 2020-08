Ferragosto senza cantieri in autostrada: massima sicurezza e strade più scorrevoli

Una buona notizia per tutti coloro che hanno scelto di mettersi in viaggio in macchina durante il mese di agosto.

La sospensione di tutte le attività di cantiere

Per facilitare gli spostamenti sulle proprie tratte A4 Brescia-Padova e A31 Valdastico durante il periodo feriale, l’Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova ha previsto anche per questa estate 2020 la sospensione di tutte le attività di cantiere che comportino l’utilizzo di corsie di marcia, dalle ore 14 di venerdì 7 agosto alle ore 6 di lunedì 17 agosto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il traffico

Il traffico dovrebbe risultare, così, più scorrevole e nella massima sicurezza. Sarà possibile qualche deroga per lavori ritenuti urgenti. Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/ .