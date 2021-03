Festa abusiva a Bergamo, tra gli invitati anche un 25enne padovano: 5 giovani sanzionati

Oltre alla multa, sono stati invitati anche a pulire la strada: uno di loro aveva vomitato sul marciapiede sporgendosi dalla finestra. Hanno affittato un appartamento attraverso una piattaforma online per far festa ma non è finita come speravano

La festa

Era la sera di domenica 14 marzo. Musica alta, alcol a fiumi, qualcuno ha anche vomitato sul marciapiede sporgendosi dalla finestra. La polizia locale di Bergamo stava controllando la situazione in centro storico quando le urla provenienti da una finestra aperta hanno attirato l’attenzione. Tre ragazzi (tra cui un 25 padovano) e due ragazze ,tra i 21 e i 25 anni di Bergamo, Brescia e Padova, stavano dando una festa. Molto allegra, a quanto pare. Hanno affittato un appartamento per divertirsi ma non è finita come speravano. I poliziotti li hanno sanzionati per violazione delle norme anti-Covid e poi li hanno invitati a pulire la strada dal vomito.