Festino in casa interrotto dai carabinieri, uno degli invitati li aggredisce: arrestato

Quando i carabinieri hanno interrotto la festa in corso nell’appartamento, tre persone hanno rifiutato di far vedere i documenti e uno di loro ha anche aggredito i militari fisicamente.

Il fatto

Era la sera di lunedì 3 maggio quando in un appartamento di via Antoniana a Cadoneghe ha avuto inizio una festa. La musica alta e gli schiamazzi hanno richiamato l’attenzione dei vicini che hanno chiamato i carabinieri. Una volta arrivati, hanno chiesto i documenti ai presenti per identificarli e denunciarli visto che i festini non sono permessi quando si verifica un assembramento. Un 22enne di Albignasego, originario della Moldavia, ha aggredito i carabinieri e non ha voluto far vedere i documenti: per questo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. Ma non è stato l’unico ad opporsi al controllo. La proprietaria dell’appartamento, una 42enne moldava, e un 59enne di Cavarzere (Venezia) non hanno voluto mostrare i documenti e sono stati denunciati. Nei confronti del 59enne i carabinieri hanno proceduto anche al ritiro cautelare amministrativo delle armi che teneva in casa legalmente.