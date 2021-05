Festino con musica e alcol, intervengono i carabinieri: 13 persone denunciate e sanzionate

Musica e alcol sulla cima del monte Lozzo a Lozzo Atestino per 13 persone, tutte denunciate per invasioni di terreni ed edifici e sanzionate per la violazione delle norme anti-Covid.

Il fatto

Nella notte tra sabato 1 e domenica 2 maggio i carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno notato un certo movimento sulla cima del monte Lozzo. Quando sono andati a controllare hanno visto che all’interno di un capannone dismesso era stata organizzata una festa: musica, alcol e zero distanziamento. Ma l’arrivo dei carabinieri ha posto fine a tutto. Sono state identificate 13 persone provenienti dalla provincia di Padova, Vicenza, Rovigo, Bologna, Modena, Brindisi, Ferrara e Isernia. Per loro è scattata la denuncia per invasione di terreni ed edifici e anche la sanzione per la violazione delle norme anti-Covid.

I controlli

Tra sabato 1 e domenica 2 maggio, primo weekend della ripartenza, i carabinieri hanno controllato 151 veicoli, 184 persone di cui 25 sono state sottoposte all’alcol test e 10 sono state sottoposte ad obblighi di permanenza in abitazione nel corso della notte. Sono stati anche recuperati e sequestrati oltre due etti di eroina, trovati dietro alcune piante a Monteortone. Sul territorio sono state schierate 40 pattuglie. Oltre al caso di Lozzo Atestino, sono state sanzionate 4 persone a Rovolon perché fuori casa dopo il coprifuoco senza un valido motivo. Sul fronte dei controlli stradali a Monselice un 22enne marocchino è stato denunciato perché irregolare mentre a Vo’ un 49enne e un 33enne del posto che guidavano ubriachi: oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, è stata loro ritirata anche la patente. Ad Albignasego, invece, un 19enne del posto è stato segnalato alla Prefettura perché trovato con 11 grammi di marijuana.