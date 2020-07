Cronaca Cave / Via Cave, 295

Festa di ringraziamento ai Volontari della Protezione Civile Provinciale

Venerdì 31 luglio a partire dalle 18 nella sede della Protezione Civile in via delle Cave, 295 a Padova, si terrà la cerimonia di ringraziamento e premiazione per tutti i volontari che hanno operato durante periodo Covid-19