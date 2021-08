Festa abusiva in riva al fiume Brenta: denunciati 54 giovani provenienti da tutto il Veneto

Quando sono arrivati sul posto quasi non volevano credere ai loro occhi: i carabinieri di Cittadella hanno denunciato 54 giovani provenienti da tutto il Veneto per invasione di terreno e mancato rispetto delle norme anti-Covid.

I fatti

Tutto ha inizio in piena notte, per la precisione alle ore 4, quando un uomo chiama i militari dell’Arma per avvisarli che da un’area arginale a Cittadella sente provenire musica ad altissimo volume. I militari dell’Arma si precipitano dunque sul posto, trovando 54 giovani che bivaccavano dopo aver fatto festa. Le operazioni di identificazione sono terminate nella mattinata di domenica 29 agosto, con i giovani che sono stati allontanati.