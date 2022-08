Festa in Prato, la pioggia non spegne i fuochi

Lampi e tuoni si mescolano ai giochi di luce organizzati per festeggiare il Ferragosto. Il maltempo ha svuotato la piazza ma nonostante questo chi è rimasto nonostante il maltempo non è stato deluso

Lampi e tuoni si mescolano ai giochi di luce organizzati per festeggiare il Ferragosto. Il maltempo ha svuotato la piazza ma nonostante questo chi è rimasto nonostante il maltempo non è stato deluso. E' stato l'assessore Bressa insieme alla crew di Radio Company a dare il via ai festeggiamenti, accolti dall'entusiasmo di coloro che hanno deciso di rimanere sotto il palco nonostante la pioggia che scendeva copiosa. Uno spettacolo di luci e musica tutto all'insegna di messaggi di pace, un auspicio vista la situazione internazionale.