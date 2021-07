Gli azzurri volano in finale e Padova si tinge di tricolore

La nazionale vola a Wembley. Dopo i tempi regolamentari la partita finisce 1-1, poi i supplementari e i rigori. Decisivo il tiro di Jorginho. Padovani in festa.

La festa

Dopo il fischio finale migliaia di padovani sono scesi per le strade della città a festeggiare la vittoria contro gli spagnoli. Armati di clacson e trombette hanno invaso le piazze, scorazzando con la bandiera italiana dopo aver sofferti davanti alla tv e ai tanti mega schemi installati nei parchi cittadini. Si va in finale degli Europei. L'Italia non li vince dal 1968.