Polizia: aumentano i reati di genere, lo spaccio "on line", crollano i reati predatori

Il questore Isabella Fusiello, in occasione del 169esimo anniversario della Polizia di Stato, ha fatto un bilancio in questo anno di pandemia. Massima attenzione alla tensione sociale

«Siamo stati impegnati soprattutto nel settore della violenza di genere, un tipo di reato aumentato in maniera esponenziale in quest'anno di pandemia. In più la polizia è stata impegnata nell'attività di prevenzione sul territorio per il rispetto delle norme anti Covid. Tutelare la salute pubblica non sempre è conciliabile col diritto al proprio lavoro, purtroppo, ma nel momento in cui si tutela la salute poi si recupera anche l'economia. Ho chiesto un po' di umanità ai miei uomini, c'è una forte stanchezza da parte dei cittadini. La limitazione delle libertà personali stanno aumentando i disagi e far rispettare le leggi in un contesto del genere non sempre è facile, ecco perché rivolgo agli uomini e alle donne l'invito di svolgere il nostro lavoro con un senso di umanità». A dirlo è il questore Isabella Fusiello.

Droghe

Tempo di bilanci per la polizia di stato in occasione del 169esimo anniversario dalla fondazione. Nell'occasione il questore ha esposto i numeri dell'attività nell'ultimo anno. Da aprile 2020 a marzo 2021 sono state arrestate 382 persone, denunciate 2095, identificate più di 110mila, sequestrati 33 chili di eroina, oltre 24 chili di cannabinoidi e quasi 3 chili di cocaina.

Numeri

Nell'ultimo anno sono state 66mila le chiamate al numero unico di emergenza e sono state identificate quasi 45mila soggetti. La Digos ha identificato 790 persone e ne ha denunciate 68. Solo un uomo è stata colpito dal Daspo, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, che con la chiusura degli stadi per la pandemia ha visto crollare il dato. Gli stranieri monitorati sono attualmente 113. Sono stati comminati 76 avvisi orali (374 sono in corso), emessi 95 fogli di via e 24 ammonimenti del questore.La Divisione Amministrativa ha sospeso o revocato 69 porti di fucili, L'ufficio immigrazione ha rilasciato 17.976 permessi di soggiorno, emettendo 667 espulsioni con 512 ordini del questore, 37 accompagnamenti alla frontiera con 118 stranieri accompagnati nei centri di permanenza. La Polizia Stradale ha arrestato 3 persone, denunciandone 137 di cui 109 per reati connessi alla circolazione stradale, contestando oltre 15mila multe e ritirando 190 patenti. La Polfer ha ammanettato 13 soggetti, denunciandone 216 mentre la Polizia Postale ha sequestrato oltre 60 dispositivi tra telefonini, supporti digitali e supporti informatici.