Festa della Polizia di Stato, il sindacato lamenta l'assenza della Polfer

Maurizio Ferrara, Coordinatore Nazionale Fsp Polizia non è contento della scelta fatta in occasione dei festeggiamenti per i 170 anni della Polizia di Stato: «Il sindacato FSP Polizia di Stato di Padova si rammarica del fatto che dal palco della cerimonia allestita nella città patavina non siano arrivati dei riconoscimenti ad operatori della polizia stradale e ferroviaria della provincia. Due tra le specialità della Polizia di Stato che contribuiscono ogni giorno al mantenimento dell’impegno e del prestigio del nostro bene amato corpo».

Sindacato

«Dispiace aver constatato - evidenzia Ferrara - che proprio in una giornata di celebrazioni nessuno degli uomini della stradale e della polfer sia stato premiato pubblicamente per quanto espresso in termini di abnegazione lavorativa nel difficile periodo pandemico. Eppure queste specialità sono state tra le maggiormente esposte al rischio contagio. Queste le parole del coordinatore nazionale Fsp Polizia Maurizio Ferrara che continua; La polizia stradale, inoltre, vanta un tristissimo primato in termini di caduti, pertanto la sua presenza avrebbe avuto un valore simbolico difficilmente trascurabile. Le feste non sono mai “tempo di polemica” perché celebrare il nostro corpo significa per noi di fsp polizia sentirsi parte di una comunità che quotidianamente offre, attraverso la professionalità e la dedizione dei suoi operatori, sicurezza. Non possiamo però “dimenticare” una parte di questa comunità pertanto il pensiero ed il ringraziamento del nostro sindacato va a tutti poliziotti compresi quelli che prestano servizio alla stradale e alla Polfer, perché sappiamo quanto difficile ed encomiabile sia il lavoro che svolgono quotidianamente».