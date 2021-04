Una fiammata sale dal cofano, il conducente si lancia fuori dall'auto in fiamme

Si è gettato fuori dall'abitacolo appena in tempo. In pochi minuti il fuoco ha avvolto la macchina completamente. I vigili del fuoco hanno placato le fiamme con la schiuma

Una fiammata dal cofano. È capitato a un 68enne mentre guidava e ha fatto appena in tempo ad uscire dall’auto prima che venisse avvolta completamente dalle fiamme.

Il fatto

Intorno alle 9.45 di giovedì 15 aprile un 68enne di Bagnoli di Sopra stava percorrendo la Sp 3 a Casalserugo provenendo da Bovolenta. Ad un certo punto una fiammata si è alzata dal cofano. L’uomo ha accostato in fretta e si è lanciato fuori dall’abitacolo. Appena in tempo. In pochi minuti l’auto è stata avvolta dalle fiamme. Ad aiutarlo sono stati gli agenti della polizia locale dell’Unione Patriarcati e i vigili del fuoco con un’autopompa e 5 operatori. Per spegnere l’incendio è stata utilizzata la schiuma ma l’auto non sarà più utilizzabile. Il conducente è illeso.