Fiamme nei pressi di un'abitazione, intervento dei Vigili del Fuoco

Alle 14 e15 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Roma a San Pietro Viminario. L’incendio di una grande catasta di legna da ardere a ridosso di una vecchia abitazione. Proprio per evitare conseguenze alla casa, pronto è stato l'intervento.

Fiamme

I pompieri arrivati da Este e Abano Terme con 2 autopompe 3 autobotti e 10 operatori, hanno spento con la schiuma il rogo, evitando la propagazione delle fiamme alle attigue strutture. Ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco di bonifica dell’enorme massa di legna per escludere la presenza di uleriori focolai. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.