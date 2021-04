Figlio disabile si allontana dalla madre affetta da Alzheimer: la polizia lo rintraccia

Figlio disabile si allontana dalla madre affetta da Alzheimer, la Volante rintraccia entrambi e li affida all’altro figlio della donna.

Rintracciato e affidato

Venerdì pomeriggio, in via D’Acquapendente, una pattuglia della sezione volanti della Questura di Padova ha notato un ragazzo agitato e disorientato girovagare per la via. Avvicinatisi, gli agenti lo hanno trovato in evidente stato confusionale e con difficoltà di esprimersi. Alcuni passanti, residenti della zona, hanno riferito ai poliziotti di conoscerlo di vista in quanto quotidianamente passeggia in zona con l’anziana madre, fornendo anche una descrizione di quest’ultima. Perlustrando l’intero quartiere, i poliziotti hanno rintracciato la madre in via Del Commissario, anche lei in stato confusionale. Prestata assistenza alla donna e accompagnata dal figlio, rimasto intanto con l'altra pattuglia, gli agenti sono risaliti all’identità dell’altro figlio della donna, al quale hanno affidato sia la madre che il fratello per riportarli a casa.