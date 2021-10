Fiocco azzurro per l'Arma: è nato Cesare, ottavo figlio dell'appuntato scelto Filippi

È arrivato l’ottavo componente della famiglia. È nato Cesare, ottavo figlio dell’appuntato scelto Francesco Filippi, in servizio presso la Legione carabinieri Veneto di Padova.

Il lieto evento

Fiocco azzurro per l’appuntato scelto Filippi: il 25 settembre scorso è nato il piccolo Cesare all'ospedale di Padova. Ora in famiglia la quota maschi-femmine è tornata in parità. La prima nata, Elisabetta, ha 14 anni. La famiglia vive a Saccolongo e ha ottimi rapporti con la comunità. Ben arrivato al mondo Cesare!