«Accuse false contro di me: ora è finito il mio calvario»

«Le accuse malamente imbastite contro di me dal pentito di 'ndrangheta Domenico Mercurio si sono rivelate prima infondate e poi false con l'obiettivo di estorcermi dei quattrini». Alberto Filippi, volto di spicco della Unichimica di Torri di Quartesolo nel Vicentino, era raggiante ieri 14 giugno quando in mattinata nella sala Mozart del Viest hotel di Vicenza ha incontrato i suoi legali per fare il punto della situazione dopo il dietrofront della Dda lagunare ossia della Procura antimafia di Venezia.

Quest'ultima in primissima battuta sulla scorta delle dichiarazioni rese da Mercurio aveva indirizzato a Filippi alcuni addebiti pesantissimi. In primis l'industriale, che risiede a Arcugnano, sarebbe stato il mandante dei colpi di arma da fuoco esplosi contro la casa di Gervasutti nel 2018. In secundis sarebbe stato la mente dietro un atto intimidatorio a danno di una ditta concorrente con base nel Pisano: ossia la Toscolapi. «Per mesi sono stato perseguitato da addebiti infamanti che mi hanno colpito come persona e come imprenditore».

E quest'ultimo, che ha un passato come senatore del Carroccio, va oltre. «Debbo ringraziare i miei legali Renzo Fogliata del foro veneziano e Cesare Dal Maso del foro vicentino che hanno smontato pezzo per pezzo il castello accusatorio mosso nei miei confronti» da Mercurio. Col quale Filippi era entrato in contato solo perché lo stesso Mercurio, che per sua stessa ammissione diceva di sé stesso essere inserito «in un contesto mafioso», si era «infiltrato in una impresa mia fornitrice senza che io sapessi chi lui fosse davvero: ecco perché sono entrato in contatto con lui».

LA RIFLESSIONE

Il che sul piano umano porta il manager ad una «amara» riflessione. «Se non avessi una moglie e due figlie che mi amano, oltre ai familiari più stretti, e validi collaboratori che hanno sempre creduto in me, avrei rischiato di essere stritolato da una storia così infamante» ha dichiarato Filippi alle colonne del quotidiano l'Identità in una intervista firmata da Ivano Tolettini che ieri ha anche introdotto i giornalisti presenti al briefing organizzato dai legali dell'imprenditore. La vicenda tra l'altro sta avendo una certa eco anche sui media nazionali.

PARLANO GLI AVVOCATI

Comunque dopo l'esordio di Filippi a parlare sono i due legali. I quali spiegano che se il top manager di Unichimica non avesse avuto l'intuizione di registrare l'audio di alcuni incontri avuti «con il pentito o sedicente tale» con ogni probabilità, la procura «avrebbe chiesto un immeritato rinvio a giudizio». Nelle trascrizioni di quei file infatti sono immediatamente emerse «le macroscopiche incongruenze delle testimonianze rese da Mercurio».

ADDEBITI «STRAMPALATI E NON VERI»

Tra le tante: date sbagliate, riferimenti erronei ad «una figlia che Gervasutti non ha mai avuto» fino a confondere la regione (la Lombardia al posto della Toscana) di fantomatiche «trasferte» nell'ambito delle quali si sarebbero materializzati gli atti intimidatori nei confronti di una ditta concorrente di Unichimica, la pisana Toscolapi. Questo ultimo frangente «è stato addirittura acclarato fornendo come prova proprio le intercettazioni ordinate dalla procura lagunare». I tre parlano di addebiti «non veri e persino strampalati».

Ancora Mercurio avrebbe giustificato l'addebito a Filippi anche con alcuni articoli de Il Giornale di Vicenza di cui Gervasutti era direttore prima di finire al Gazzettino. Articoli che avrebbero suscitato il risentimento di Filippi perché il quotidiano di Confindustria avrebbe acceso i riflettori su alcune situazioni imbarazzanti a livello di inquinamento. «Il problema - spiega Filippi - è che gli articoli de Il Giornale di Vicenza sono del 2018 come del 2018 è il caso ambientale: il tutto a fronte del fatto che Gervasutti era stato licenziato dal quotidiano berico ben due anni prima: siamo di fronte ad accuse inventate di sana pianta e pure male» ha spiegato l'ex senatore a margine dell'incontro.

«STILLICIDIO DI CONTRADDIZIONI»

Insomma si tratta di uno «stillicidio di contraddizioni che non poteva che condurre» ad una richiesta di archiviazione. Cui la Procura però sarebbe dovuta giungere «per conto suo» perché i riscontri alle dichiarazioni del pentito «già dall'inizio si erano dimostrati o generici o inesistenti». Infatti una accusa, benché provenga da un pentito, «deve essere sempre corroborata da riscontri puntuali». Appresso c'è un altro affondo. In altri procedimenti è emerso che sia stata la stessa magistratura a bollare col marchio della inaffidabilità «le verità di Mercurio» motivo per cui a maggior ragione le accuse a Filippi «andavano vagliate con ben più attenzione». E non mancano le bacchettate alla «polizia di giudiziaria».

Dal Maso rende il tutto usando l'ironia spiegando che certe volte «si parla a nuora perché suocera intenda». Un modo garbato per far comprendere a tutti che le stesse critiche si potrebbero estendere allo stesso modo alla Dda veneziana. Con la quale gli stessi legali avrebbero stretto peraltro «un tacito patto tra gentiluomini», divulgando solo ora, tutta una serie di «clamorosi dettagli a discolpa di Filippi» per evitare di mettere in crisi il resto dell'inchiesta che verte sulle malefatte di un gruppo di 'ndranghetisti operanti lungo l'asse Verona-Vicenza.

Adesso al Tribunale di Venezia chiaramente sarà il Gip, «ovvero il giudice delle indagini preliminari», a decidere se la richiesta di archiviazione per Filippi sarà confermata o se quest'ultimo debba essere rinviato a giudizio. O se invece sia necessario un supplemento d'indagine. Tuttavia la parte più spinosa adesso potrebbe riguardare due aspetti dirimenti.

Filippi e i suoi legali a più riprese hanno delineato un quadro a tinte fosche: in cui il tycoon vicentino oltre a sentirsi chiaramente «minacciato dai toni e dal linguaggio usato da Mercurio» nei confronti del top manager «affinché io pagassi del denaro che non spettava in nessun modo allo stesso pentito», sarebbe pure stato bersaglio di «false e gravissime accuse». Nel diritto penale le false accuse, ossia la calunnia, non sono un delitto contro l'onorabilità della persona bensì contro l'amministrazione della giustizia.

IL PARADOSSO

A questo punto la procura, d'ufficio, dovrebbe procedere contro Mercurio «sia per estorsione che per calunnia». Epperò se si compulsa la richiesta di archiviazione redatta dal sostituto procuratore Stefano Buccini e dal procuratore antimafia Bruno Cherchi in data 5 giugno 2024 emerge una situazione paradossale.

«Stante l'incertezza probatoria venutasi a creare...» per quanto riguarda «le dichiarazioni» di Mercurio «deve pertanto concludersi» che queste non sono idonee a configurare una «responsabilità del reato di calunnia». Addirittura i due magistrati ritengono che non ci siano elementi per svolgere «ulteriori accertamenti». Il che cozza invece con i numerosissimi riscontri «oggettivi» relativi «alla falsità delle accuse» messi nero su bianco da Filippi e dai suoi legali. Detto alla grezza quel passaggio, sul piano fattuale e giuridico sostanziato in modo goffo, costituisce una sorta di auto-assuluzione per una condotta della Procura antimafia veneziana a dir poco altalenante?».

CHERCHI E BUCCINI NEL PALLONE

«Ora palla è in mano al Gip» hanno ribadito a più riprese ieri i due avvocati sottolineando come quel passaggio appaia poco chiaro. Di più, Fogliata, Filippi e Dal Maso (in foto da sinistra a destra) fanno sapere di attendere «con grande fiducia» l'esito della decisione dello stesso Gip. A quel punto decideranno se formalizzare una denuncia verso Mercurio per estorsione e calunnia. Ai due avvocati peraltro non risulta che per questi due reati la procura abbia aperto un fascicolo che vede il loro assistito quale parte offesa. Tanto che in laguna ora si infittisce il mistero su quali siano stati i veri intenti di Mercurio. Sulle accuse distillate dal quale prima la Procura veneziana ha imbastito una inchiesta «che ha ingiustamente trascinato nella polvere Filippi», salvo poi procedere «con una clamorosa svolta a 180 gradi». Rimane da capire se questa défaillance si riverbererà sul resto della inchiesta che aveva messo in luce una inquietante e ramificata presenza mafiosa tra Vicentino e Veronese.

SPETTRI ED ENIGMI NEL VENETO CHE CONTA

In questo senso, per capire che l'uscita di ieri schiuda più enigmi di quelli che risolve è sufficiente rileggere quanto pubblicato su Vicenzatoday.it il 7 novembre dello scorso anno. «Ora le dichiarazioni di Filippi aprono scenari potenzialmente sconvolgenti». Giocoforza l'ex senatore o ha ragione o ha torto. Se ha ragione è plausibile che abbia denunciato Mercurio e il sodale di quest'ultimo nell'ambito dell'estorsione patita: anche se ad oggi non si conosce esattamente questo dettaglio.

Ancora se Filippi «avesse ragione si materializzerebbe sulla procura antimafia una nube densissima a partire dalla gestione dei pentiti. Compreso quel Nicola Toffanin di Verona del quale Report manda in onda «una testimonianza» datata 30 giugno 2020 ricostruita in maniera scenica. Le rivelazioni di Toffanin, molte delle quali ancora secretate, starebbero facendo «tremare il Veneto» che conta. Rimane da capire quale porzione di questo Veneto che conta, anche in tema di attività massoniche (come viene rilevato appunto nel servizio del 7 novembre), abbia incrociato la parabola di Filippi. E se il tutto ricopra o meno un profilo penalmente rilevante: in questo caso non tanto per Filippi, quanto per altri soggetti in qualche modo apparsi nei radar della inchiesta veneziana.