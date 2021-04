Hackerato il totem pubblicitario: in piazza va in onda un film porno tutta la notte

Invece della solita pubblicità ha proiettato per tutta la notte un film a luci rosse. Sabato sera il totem informativo in piazza Obizzi ad Albignasego ha iniziato a mandare in onda un video hard. Dalle 21 le immagini sono state mandate in onda da qualcuno che ha voluto fare uno scherzo di cattivo gusto. La protagonista del film era Natalia Starr, pornostar polacca di 28 anni, tra le più note del panorama mondiale. A scriverlo un articolo del Gazzettino a firma Cesare Arcolini.

Le indagini

A segnalare l'inconveniente sono stati alcuni residenti che passando dalla piazza si sono resi conto che qualcosa non andava. In fretta e furia il video è stato disattivato e la goliardata è terminata. Quando i protagonisti dello scherzo verranno identificati rischiano una denuncia per accesso abusivo a sistema informatico o telematico. E' molto probabile che il boicottaggio sia avvenuto in remoto, con qualche hacker che è riuscito a entrare nel sistema informatico gestito dal comune. Più difficile immaginare che qualcuno sia riuscito a inserire con una chiavetta Usb il film sul totem, consentendo poi la proiezione. Non è la prima volta che qualche hacker decide di invadere i sistemi informatici pubblici con situazioni vietate ai 18 anni. Un episodio analogo era successo in passato a Santa Margherita Ligure e in provincia di Foggia.