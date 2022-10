Un filo di acciaio sul percorso ciclopedonale: il Comune allerta i residenti

«Prestare attenzione agli ostacoli posizionati da ignoti lungo i percorsi pedonali e ciclabili»: l'avviso è firmato Comune di Fontaniva, con tanto di foto di un cavo teso su una strada sterrata.

Avviso

Un avviso apparso sulla pagina Facebook del Comune, dove la problematica è spiegata nel dettaglio: «Un nostro concittadino, che ringraziamo per il senso di responsabilità, ci ha segnalato un atto vandalico e alleghiamo la foto che ci è stata mandata. È stato posizionato del filo di nylon con anima in metallo, trasversalmente lungo un percorso frequentato da ciclisti e pedoni, sull’argine del Brenta. In questa posizione il filo può rivelarsi estremamente pericoloso per chi vi si imbatte. Fintantoché non saranno individuati i presunti responsabili invitiamo tutti a prestare la massima attenzione».