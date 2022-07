Una donna al comando della Guardia di Finanza di Piove di Sacco

Cambio della guardia ai vertici della Compagnia di Piove di Sacco della Guardia di Finanza. Il tenente Giulia Martinengo 28 anni di Viterbo sarà il nuovo comandante. Subentra al capitano Massimo Deiana. Dopo aver conseguito la maturità classica a Viterbo, nel 2014 si è arruolato nel Corpo e ha frequentato l’accademia della Guardia di Finanza di Bergamo. Al termine del quinquennio di addestramento militare e di studi, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’niversità di Bergamo. A conclusione della prima esperienza di comando maturata alla Sezione Operativa Volante della Compagnia di Gallarate, il tenente Martinengo arriva a Piove di Sacco, dove svolgerà un breve periodo di afiancamento per acquisire una preliminare conoscenza del territorio e del contesto socio-economico della circoscrizione in cui opera il Reparto, prima di assumere il comando.



Il capitano Massimo Deiana, 42 anni, dopo quattro anni di intenso lavoro alla guida della Tenenza di Piove di Sacco, ora elevata al rango di Compagnia, durante i quali ha diretto e coordinato brillanti operazioni di polizia economico-finanziaria, è stato da poco assegnato al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari.Il comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, colonnello Michele Esposito, ha espresso al capitano Deiana il suo grande apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto alla guida delle Fiamme Gialle piovesi, esaltandone il costante impegno, le eccellenti qualità umane e le brillanti capacità investigative. Ha formulato al tenente Martinengo, prima donna al comando, i migliori auguri per l’assunzione del prestigioso incarico.