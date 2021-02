Primo fine settimana "giallo": rischio assembramenti in campo vigili e protezione civile

Nonostante il meteo prometta nebbia e pioggia, il primo fine settimana "giallo" del 2021 verrà monitorato con particolare attenzione dalle forze dell'ordine per evitare assembramenti e situazioni di potenziale contagio da Covid-19.

I controlli

Con il "giallo" sono consentiti gli spostamenti tra comuni ed è immaginabile che tanta gente voglia farsi un giro in centro per un aperitivo, una passeggiata, un caffè o per gli acquisti con il richiamo dei saldi. Palazzo Moroni, che a parte il divieto di fumo non ha emanato altri provvedimenti, metterà in campo una trentina di agenti della polizia locale a presidiare l'area pedonale tra le piazze, via Roma e la zona di via San Fermo. A questi vanno aggiunti gli uomini schierati da polizia, carabinieri e guardia di finanza. Verranno sorvegliati anche i mercati come quello di Prato della Valle con la Protezione Civile che regolerà gli accessi.

No agli assembramenti

Il rischio più grande è che, anche involontariamente, si creino assembramenti, magari a ridosso dei locali o dove le persone restano in coda più tempo: «Non siamo al libera tutti- ha spiegato alla stampa locale l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina- ma fa piacere essere in zona gialla. Non possiamo comunque correre rischi. Mi fido della responsabilità dei padovani ma se dovessero esserci situazioni a rischio non esiteremo a intervenire».