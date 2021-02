Vandalismo contro un autobus della linea 10: al momento sembra non ci siano feriti

Non è ancora chiaro cosa abbia colpito il vetro dell'autobus della linea 10. Un altro atto vandalico ha colpito uno dei mezzi di Busitalia che circolano sulle strade.

Il fatto

Tutto accade nella serata di lunedì 22 febbraio, in zona Chiesanuova, davanti al Cimitero Maggiore. Mentre l'autobus della linea 10 va di fermata in fermata qualcuno "spara" contro uno dei finestrini in fondo. Che sia un sasso o altro ancora non è chiaro, sul posto sono arrivate le volanti della polizia e la Scientifica. Al momento non sembrano esserci feriti. Un episodio simile è accaduto a dicembre, quando un autobus è stato colpito da due biglie di ferro: in quel caso l'autista è rimasto illeso per un soffio.

Notizia in aggiornamento