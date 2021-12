Finge di essere un rappresentante, ipnotizza una commessa e abusa di lei

Avrebbe ipnotizzato, stordito e violentato una donna di 30 anni. E' stato fermato con queste accuse un uomo di 45 anni di origine pakistana, che dopo l'ok del gip è stato arrestato perché su di lui ci sarebbero forti sospetti. I fatti risalgono al 30 novembre scorso, ma i carabinieri lo hanno saputo solo il 2 dicembre, quando la vittima si è presentata in caserma. Stando al racconto della donna, l'uomo sarebbe entrato nel suo negozio di merceria che ha sede in un paese della bassa padovana verso le 11.30 di martedì scorso, presentandosi come un rappresentante di sciarpe. Avrebbe poi dato fuoco ad una delle sciarpe, facendo sprigionare dei fumi che avrebbero intontito la 30enne, di cui poi avrebbe abusato senza che lei se ne rendesse conto. Mentre accadeva tutto ciò è entrata una cliente. A quel punto lui avrebbe rimesso la mascherina, facendo segno alla vittima di tacere e andandosene. Nel frattempo la donna sarebbe rimasta frastornata e dopo una confidenza fatta ad un amico ha deciso di rivedere le immagini di videosorveglianza del negozio. Proprio dalle immagine emergerebbe l’ipnosi, il filo di sciarpa incendiato e poi gli abbracci e i baci indesiderati. A quel punto la ragazza, scossa, ha confidato tutto alla madre, rivolgendosi subito ai carabinieri per denunciare i fatti. Poco dopo, l’uomo, che si trovava ancora in paese, è stato arrestato. Lui non ha una residenza fissa, ma gravita in centro città. Stando ad altre testimonianze avrebbe provato a ipnotizzare e violentare altre due commesse nella zona, senza riuscirci