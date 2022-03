Martedì 22 marzo i carabinieri della stazione di Conselve hanno chiuso le indagini su una rapina che sarebbe avvenuta nel parcheggio del centro commerciale Lando di Conselve. Rapina mai avvenuta. Ma torniamo alle origini. Era l’8 marzo quando un 74enne di Cona (Venezia) si presenta alla stazione dei carabinieri di Cavarzere (Venezia) denunciando di essere stato rapinato nel parcheggio del Lando di Conselve: il rapinatore avrebbe preso 45 euro e un orologio d’oro. I carabinieri della stazione della provincia di Padova si sono mossi e hanno avviato le indagini. Scoprendo che la rapina non c’era mai stata. Il 74enne aveva acquistato diversi “gratta e vinci” e non voleva farlo sapere alla moglie, così ha inventato tutto. Guadagnandosi una denuncia per simulazione di reato.

Finge una rapina per non far sapere alla moglie di aver speso tutto in "gratta e vinci"