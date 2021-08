Finisce in comunità diciassettenne fermato all'Arcella

Nella serata di lunedì 16 agosto una volante della Polizia e? intervenuta nei pressi di Galleria San Carlo a seguito di una segnalazione pervenuta sull'applicazione YouPol da parte di un residente della zona, relativamente alla presenza di individui dediti allo spaccio.

Comunità

Sul posto la Pattuglia fermava un ragazzo per poi perquisirlo: il diciassettenne risultava essere in possesso di una quantitò risibile di hashish, giusto quella con cui confezionarsi uno spinello, ma veniva trovato in possesso di un’ingente somma di denaro pari a quasi duemila euro. Il giovane, gravato da diversi precedenti in materia di stupefacenti, veniva pertanto accompagnato in Questura ed indagato in stato di liberta? ai sensi dell’art. 73 DPR 309/90. Al termine degli atti, il minorenne è stato collocato presso una Comunita? per minori.