Finisce contro il guardrail sulla tangenziale di Limena, ferito il conducente

Brutto incodente nela notte tra il 21 e il 22 gennaio nei pressi di Limena. Attorno alle 4:30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la tangenziale nel comune di Limena per soccorrere un automobilista rimasto ferito, finito contro il guardrail dopo la perdita di controllo del mezzo mentre viaggiava in direzione Padova. I pompieri arrivati dal capoluogo hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il ferito preso in cura dal personale del Suem. Il ferito è stato stabilizzato e trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.