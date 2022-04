Finisce nel fossato con la minicar: ferito il conducente, salvo il suo cane

Cosa abbia causato l'uscita di strada non è ancora certo, fatto sta che poteva andare davvero male sia al conducente che al suo passeggero, l'amico a quattro zampe che lo accompagnava.

Alle 20 circa di domenica 24 aprile, i Vigili del Fuoco sono intervenuti proprio per soccorrere un uomo che si era rovesciato con la sua minicar. L'auto è finita su un fianco in un fossato a Piazzola sul Brenta. L'uscita di strada provocava delle ferite al conducente. All'arrivo dei soccorsi l'uomo, dopo essere estratto dal mezzo è stato immediatamente soccorso dal personale del Suem. L'uomo è stato stabilizzato e trasferito in elicottero in ospedale. Nessun problema invece per il cane, che a parte lo spavento non ha subito alcun danno.