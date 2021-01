«Ha infettato tutta la famiglia, era positivo al Covid». Ma non era vero, 36enne denunciato

Si è finto l’ex suocero e ha attivato tutti i protocolli sanitari per la positività al Covid-19. Ma nulla di quanto ha riferito al centralino dell’Usl era vero ed è scattata la denuncia.

Il fatto

Era il giorno di Santo Stefano quando un 36enne di Tombolo ha chiamato la guardia medica di Carmignano di Brenta. Si è finto l’ex suocero inventando una storia curata nei particolari: ha riferito che il nuovo compagno della figlia positivo al coronavirus avrebbe violato la quarantena per andare a casa sua e infettare tutti. Ha anche detto che tutta la sua famiglia presentava gravi sintomi simili a quelli del Covid-19. Il personale sanitario si è attivato ma i medici hanno capito subito che qualcosa non andava e i carabinieri di Gazzo hanno avviato delle indagini per approfondire la faccenda. Una volta svelato l’imbroglio, il 36enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme.