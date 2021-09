Si finge poliziotto su Instagram: 25enne denunciato per sostituzione di persona

Non è chiaro se volesse farsi notare o se il tutto sia una semplice goliardata. Che però è costata caro a un 25enne: si è finto poliziotto su Instagram.

Il fatto

Mercoledì 29 settembre un tunisino di 25 anni è stato denunciato dal personale della Squadra mobile per sostituzione di persona. L’anno scorso il giovane aveva pubblicato una foto sul popolare social network Instagram: indossava una polo della polizia con alamari, il segno distintivo dell’istituzione e il logo della Squadra volante sulla manica. C’era proprio tutto. Mancava solo la scritta bianca “polizia” sulla schiena, ma questo dalla foto non si notava. La polo è stata trovata dai veri poliziotti durante una perquisizione nella casa del 25enne ad Abano Terme. Ha detto di aver comprato maglietta e accessori su internet al prezzo di 40 euro. E il prezzo che ora deve pagare per essersi finto un agente di polizia è una denuncia.