Flash mob Appe contro queste modalità di riapertura: traffico bloccato e volantini agli automobilisti

La manifestazione annunciata è stata fatta lunedì mattina in via Venezia coi manifestanti che hanno spiegato cosa non va di questa zona gialla e quanto sono penalizzati

Flash mob lunedì mattina in via Venezia dove una delegazione dell'Appe guidata dal dirigente Vincenzo Allegra e dal segretario provinciale Filippo Segato ha protestato contro le «Decisioni illogiche, penalizzanti e discriminanti imposte dal Governo, rallentando temporaneamente il traffico veicolare in quella via».

La manifestazione

Il flash mob si è svolto in 4 punti della città: oltre all'Hotel Galileo di via Venezia anche in via Volturno all'altezza della rotonda di Corso Milano, in via Plebiscito all'altezza del nuovo Aldi, in via Adriatica all'altezza di Passando per Firenze e via Sarpi all'altezza dell'hotel Cason. Sono state fermate alcune auto e gli aubus. «Così non si può andare avanti- spiega Filippo Segato- questa sera non sappiamo quante persone possono starci e come facciamo a farle accomodare alla pioggia e al vento. E' una falsa partenza. C'è confusione anche da parte del Governo e questo approccio approssimavito non fa bene ai lavoratori e alle imprese. Nel 2020 solo nel Padovano hanno chiuso 200 locali e sono stati persi 1000 posti di lavoro».