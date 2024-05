Preso Fleximan: è un 42enne padovano. Ha seminato terrore tra gli autovelox per mesi

Fleximan è stato preso. È stato denunciato dai Carabinieri di Adria e dal Nucleo operativo radiomobile, il presunto responsabile di alcuni dei danneggiamenti agli autovelox in provincia di Padova e Rovigo avvenuti nei mesi scorsi. Si tratta di un uomo di 42 anni, residente in Polesine, ma nato a Padova. La sua casa è stata perquisita e sono stati sequestrati elementi necessari e finalizzati all'indagine. Nei suoi confronti è ipotizzato il reato di danneggiamento.

I fatti

Sono almeno diversi gli episodi che vengono attribuiti all'indagato, in provincia di Rovigo: due danneggiamenti a Bosaro il 19 maggio e il 19 luglio dello scorso anno; a Corbola e a Taglio di Po alla vigilia di Natale; infine a Rosolina, il 3 gennaio scorso, lungo la Statale 309 Romea. Il modus operandi è sempre lo stesso: un taglio netto con il flessibile del palo che sorregge l'apparecchiatura. Molti anche gli espisodi nel padovano, che per adesso però non sembra gli siano stati contestati