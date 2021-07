Covid, nuovo focolaio nel Padovano: quattro ragazze di ritorno dalla Spagna positive alla variante Delta

Quattro giovani appartenenti a un gruppo di ragazze classe 2001/2002 provenienti da una vacanza di una settimana a Barcellona e rientrate in aereo su Venezia il 28 giugno sono risultate positive al tampone effettuato nel reparto di Malattie infettive dell'Azienda Ospedaliera di Padova

Nuovo cluster di variante Delta (conosciuta anche come indiana) nel Padovano: ad annunciarlo è l'Usl 6 Euganea.

Variante Delta

Quattro giovani appartenenti a un gruppo di ragazze classe 2001/2002 provenienti da una vacanza di una settimana a Barcellona e rientrate in aereo su Venezia il 28 giugno sono risultate positive al tampone effettuato nel reparto di Malattie infettive dell'Azienda Ospedaliera di Padova, e il sequenziamento ha specificato che sono state colpite da variante Delta. In corso i tamponi su una decina di contatti stretti mentre altri 4 singoli casi rientrati dalla Spagna (Madrid, Barcellona) sono in corso di verifica.