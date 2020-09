Denunciati per il mancato rispetto dei provvedimenti di espulsione e divieto di ritorno

Sono stati pizzicati durante un controllo: due con decreto di espulsione e uno con un provvedimento di divieto di ritorno.

I fatti

Nella mattinata di mercoledì 2 settembre la Volante si trovava su via dei Colli e ha identificato un 48enne marocchino, risultato essere inottemperante all’ordine del questore di Rovigo di abbandonare l’Italia: è stato denunciato. In via Grassi, invece, è stato trovato un 32enne nigeriano su cui pendeva lo stesso provvedimento. È stato accompagnato presso il centro di permanenza rimpatrio di Macomer (Sardegna). In via Dei Livello gli agenti hanno fermato un 22enne romeno senza documenti. Portato in questura si è scoperto che aveva ricevuto un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Padova ed è stato denunciato.