Fogli di via e avvisi orali: ecco i provvedimenti per i partecipanti al rave party di fine agosto

Lo scorso 28 agosto una sessantina di persone in zona Cittadella hanno dato il via a un rave party, sventato dai carabinieri. La Questura ha emesso dei provvedimenti di prevenzione

Sono 23 i fogli di via obbligatori e 3 gli avvisi orali. Sono i provvedimenti presi dalla Questura di Padova nei confronti di alcuni dei partecipanti al rave di sabato 29 agosto.

Il fatto

Il 28 agosto una sessantina di persone hanno partecipato a un rave vicino all’argine in zona Cittadella. «I carabinieri sono stati solerti ed efficaci, il loro intervento ha impedito che vi partecipassero altre centinaia se non migliaia di persone – si è complimentata il questore Isabella Fusiello – I carabinieri hanno fatto un lavoro meticoloso e abbiamo emesso dei provvedimenti di prevenzione: 23 fogli di via obbligatorio e 3 avvisi orali». Le tre persone che hanno ricevuto l’avviso orale non potranno andare a Cittadella e Fontaniva: il provvedimento va da uno a tre anni. Nel caso di violazione verrà applicata la misura della sorveglianza speciale. Le persone che si trovavano al rave party hanno tra i 42 e i 18 anni, molti con precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio. Vengono da Veneto (soprattutto dalla provincia di Padova), Lombardia, Calabria e Piemonte.

Nuove denunce

Lunedì 6 settembre i carabinieri della compagnia di Cittadella hanno terminato gli accertamenti sul rave party denunciando altre 21 persone oltre alle 54 già identificate. Le accuse sono di invasione di terreni e violazione delle norme anti-Covid. Si tratta di persone tra i 21 e i 31 anni, tutte residenti in città e nell'Alta padovana, oltre una giovane di Castelfranco Veneto (Treviso). Quest'ultimo fine settimana i carabinieri hanno svolto dei servizi mirati ad evitare questo tipo di assembramenti.