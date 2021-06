Fontaniva: insulta il titolare di un Bar e poi aggredisce i carabinieri

E' da poco passata mezzanotte quando i carabinieri di Carmignano di Brenta sono stati chiamati dal titolare del Bar Palladio a Fontaniva in quanto un uomo, in evidente stato d'alterazione, non ne voleva sapere di allontanarsi dal locale

E' da poco passata mezzanotte quando i carabinieri di Carmignano di Brenta sono stati chiamati dal titolare del Bar Palladio a Fontaniva in quanto un uomo, in evidente stato d'alterazione, non ne voleva sapere di allontanarsi dal locale.

Minacce e ingiurie

Sono le 23 e 30 quando il barista decide così di chiamare le forze dell'ordine. L'uomo infatti, oltre a violare le norme del coprifuoco, ancora in vigore, continua ad infastidire il titolare del Bar Palladio, usando anche frasi ingiuriose e offese. Alla vista delle forze dell'ordine, S. S., cinquantunenne originario della Serbia e senza fissa dimora, è andato ancora di più in ecandescenza. Sono arrivati sputi e minacce verbali di vario tipo agli agenti, dal cinquantunenne, tanto che sono stati costretti a immobilizzarlo per poi condurlo alla casa circondariale di Padova.