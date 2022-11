Suora di 87 anni straziata dal camion. Il conducente rintracciato dalla videosorveglianza

Ieri mattina, 15 novembre a Rosà in via Capitano Alessio in provincia di Vicenza una suora di 87 anni è stata investita mortalmente da un camion.

I fatti

Al volante del mezzo pesante c'era un autista polacco di 22 anni che era appena andato a scaricare della merce in una ditta di Fontaniva, nell'alta padovana. Il conducente in un primo momento non si è fermato, non rendendosi conto di aver urtato una persona. Con il sistema targhe, è stato rintracciato pochi chilometri dopo dagli agenti della Polizia locale Nordest Vicentino e messo di fronte alle proprie responsabilità. Ora rischia di finire nel registro degli indagati per omicidio stradale.

La vittima

La suora morta sul colpo si chiamava Maria Ferraro. E' una suora in pensione nata nel 1935 a Rosà e residente in una casa di riposo del luogo. Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, l'anziana è stata investita dalla cabina motrice nel lato destro, quindi all'opposto del posto di guida, mentre attraversava la strada pare non sulle strisce pedonali, con i camion fermi al semaforo. Quando il tir è ripartito, sarebbe avvenuto lo schianto fatale. Il giovane conducente, in stato di choc, per l'accaduto, ha ribadito l'impossibilità di vedere la donna nel momento dello schianto. Resta da capire se le sue dichiarazioni basteranno ad evitargli anche l'accusa di omissione di soccorso e fuga da incidenti stradali.