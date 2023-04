Un malore improvviso: muore tra le braccia della moglie

Lutto a Fontaniva. All'età di 53 anni è morto mercoledì 19 aprile Renato Ziero. Viveva nella frazione di San Giorgio in Brenta. Lascia nello strazio la moglie Stefania Bortolamai. Oggi 21 aprile alle 20 nella parrocchiale della piccola frazione è in programma una veglia di preghiera. Domani 22 aprile, invece, alle 15 sono programate le esequie. Nella frazione di Fontaniva tutti conoscevano Renato ed è probabile che domani saranno in tanti coloro che vorranno salutarlo in chiesa per l'ultima volta. Dopo il funerale la vittima riposerà nel cimitero della frazione.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito Renato dopo essersi svegliato ha avvertito dolori lancinanti alla schiena e allo stomaco. Di qui l'allarme al 118. L'intervento dei sanitari è stato tempestivo, ma per il 53enne non c'è stato nulla da fare. E' morto tra le braccia della moglie. L'uomo non aveva mai sofferto di particolari patologie. Marito e moglie erano sposati di 26 anni. Avevano tagliato l'importante traguardo il 6 aprile. Lo scomparso amava i terreni di proprietà che coltivava con grande passione. Era un gran lavoratore, legatissimo alla moglie. La coppia non aveva figli ed era legata da un grande amore.