Al parco con il coltello: scatta l'allarme dei presenti

Momenti di paura ieri primo settembre al parco "Brenta Viva" di Fontaniva. Alla centrale operativa del 112 sono pervenute nel pomeriggio diverse segnalazioni da parte di cittadini che hanno segnalato un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica che disturbava i presenti e mostrava a chi si avvicinava a lui un coltello. In pochi minuti sul luogo della segnalazione si sono portati più mezzi dei carabinieri della Compagnia di Cittadella. L'obiettivo dichiarato è stato quello di scongiurare situazioni di pericolo per i presenti.

Cosa è successo

Girava con un coltello con la lama di 10 centimetri, denunciato in stato di libertà un cinquantenne di Fontaniva. I carabinieri di Cittadella a seguito di alcune segnalazioni circa la presenza al parco “Brenta Viva” di una persona con un atteggiamento molesto, hanno raggiunto il luogo e intercettato l’uomo. Lo hanno perquisito muovendosi con la massima professionalità per evitare che potesse innervosirsi. Di fronte al personale in divisa la persona sospetta non ha opposto alcuna resistenza. E' stato trovato in possesso di un coltello con una lama lunga 10 centimetri che è stata sequestrata. Non è dato sapere quali fossero le intenzioni dell'indagato che da ora in poi verrà tenuto sotto stretta osservazione dagli inquirenti.