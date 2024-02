Incappa in un banale incidente, 34enne finisce in un mare di guai

Un banale incidente stradale senza feriti avvenuto ieri 10 febbraio in via Marconi a Fontaniva ha portato alla luce una marea di irregolarità commesse da un'automobilista. Merito degli agenti della Polizia locale del Distretto PD1A che hanno effettuato i rilievi. E' stato scoperto che guidava in stato d'ebbrezza, con la patente sospesa, senza copertura assicurativa e la revisione scaduta. Il protagonista è un uomo di 34 anni marocchino residente a Fontaniva.

Cosa è successo

Il tamponamento è avvenuto tra una Fiat Punto e una Opel Corsa. Il conducente della Punto, il nordafricano, è emerso che al momento del tamponamento stesse guidando con la patente sospesa perchè a fine 2023 è stato fermato in stato d'ebbrezza. La sua utilitaria inoltre non aveva l'assicurazione e la revisione era scaduta. L'uomo è stato accompagnato al comando per essere sottoposto all'alcoltest. Lo straniero si è rifiutato e per il Codice della Strada il rifiuto equivale ad una ammissione di colpa. Di qui l'inevitabile denuncia per guida in stato d'ebbrezza. Oltre a non potersi più sedere al volante di un'auto per parecchio tempo, ora il trentaquattrenne dovrà anche pagare migliaia di euro di verbali per le irregolarità che gli sono state contestate.