A Fontaniva è stato centrato un Cinque al SuperEnalotto, nel concorso del 22 maggio. La vincita ammonta a 19.242 euro. La giocata è stata effettuata presso l'antica trattoria “Il Campanello”, che si trova proprio in via Campanello 29. In Veneto, come riferisce Agipronews, il "6" manca dall'agosto 2017, con i 78 milioni vinti a Caorle.