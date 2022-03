Fossalta, inaugurate nuova palestra e pista ciclabile

E' stata inaugurata la nuova Palestra della frazione di Fossalta, in via Bigolo,11. Completamente rinnovata sarà direttamente collegata con una nuova pista ciclabile che è anche questa stata inaugurata nella stessa giornata.

«La palestra di Fossalta - spiega la prima cittadina di Trebaseleghe, Antonella Zoggia - aveva bisogno di una profonda ristrutturazione, sia per ragioni di sicurezza sia per poter aumentare gli ambiti di utilizzo: è per questo motivo che i costi previsti del progetto sono risultati da subito molto alti, circa 850.000 euro. Allo scopo, sono stati recuperati i finanziamenti all'interno delle risorse proprie del Comune. Inoltre, grazie alla collaborazione di tutti i dipendenti dell'ufficio tecnico con i progettisti incaricati, in particolare l'architetto Gloria Negri dello studio Fauro-Negri di Camposampiero, è stato chiesto e ottenuto il sostegno e il contributo di Enti terzi come la Regione, il GSE e la CARIPARO, che hanno complessivamente contribuito con la bella cifra di 550.000 euro».



«Verrà utilizzata prima di tutto dalla scuola ma anche da cittadini e associazioni sportive di tutti i livelli e lo sarà sempre di più grazie alla vivacità del nostro territorio in ambito sportivo. Anche Fossalta potrà essere quella tessera del puzzle che contribuirà a far conquistare al Veneto il titolo di "Regione Europea dello Sport 2024", per cui si è candidata.

Sará, infine, una occasione per riprenderci quella vita associativa e sociale che la pandemia ci ha tolto, con un riguardo particolare alla partecipazione inclusiva di tutti i cittadini allo sport. La palestra di Fossalta, infatti, è pienamente accessibile e utilizzabile anche da disabili e associazioni che si occupano di sport paralimpici».