Le fototrappole fanno centro: rintracciato il furgone dei "furbetti dei rifiuti"

È stato subito rintracciato, grazie alle fototrappole installate dal comune di Brugine in collaborazione con Sesa, il furgone che nella giornata di ieri, giovedì 10 agosto, aveva scaricato una grande quantità di rifiuti in via Marconi, vicino al contenitore per la raccolta dei vestiti usati della Caritas.

Furbetti dei rifiuti

L’area, presa di mira in maniera quasi sistematica, dagli scaricatori abusivi, ora è vigilata dalle fototrappole che hanno già iniziato a fare il loro lavoro. Al proprietario del veicolo arriverà una multa molto salata. Afferma il sindaco Michele Giraldo: «Questi comportamenti sono inaccettabili, abbiamo tutti i servizi per avere un paese pulito, la raccolta porta a porta, l’ecocentro (a 300 metri di distanza da dove è avvenuto l’abbandono, ndr), giovani volontari che effettuano la pulizia di strade e fossi, non saranno questi “elementi isolati” a sporcare il grande lavoro di tutti i bravi bruginesi». Aggiunge l'assessore all’ambiente Fabio Magagnato: «Lottiamo costantemente contro l’abbandono di rifiuti. In collaborazione con Sesa e Gestione Ambiente abbiamo installato fototrappole in punti strategici, avviato progetti con le scuole e le associazioni per sensibilizzare la cittadinanza. Non possiamo accettare comportamenti di questo genere».