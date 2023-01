Frana in via Scagliole, domani la messa in sicurezza per la riapertura 

Verrà riaperto nel corso della giornata di domani, giovedì 19 gennaio, il tratto stradale di via Scagliole - compreso tra via Monte Rua e i civici 2 e 3 di via Zucca- chiuso nel pomeriggio di ieri a causa dello smottamento sulla fiancata sinistra della via, in un’area privata.

Mortandello

«Dopo la chiusura del tratto stradale per l’incolumità pubblica - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - l’ufficio tecnico ha provveduto a contattare i proprietari del terreno richiedendo immediatamente un intervento di messa in sicurezza. L’intervento verrà eseguito nella giornata di domani con la potatura della pianta e la creazione di una barriera a difesa della strada. Entro la serata è prevista la riapertura»