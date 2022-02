È mancato il luogotenente Franco Migotto, ex comandante del nucleo radiomobile di Cittadella

Una malattia fulminante si è portata via Franco Migotto, 63 anni, per diverso tempo a capo del nucleo radiomobile dei carabinieri di Cittadella.

Migotto

Domenica 6 febbraio Migotto è morto all’ospedale di Verona, dopo una malattia che in 15 giorni gli ha portato via la vita. È andato in pensione tre anni fa con il grado di luogotenente, lascia la moglie Luigina e la figlia Selene. Nato a San Daniele del Friuli (Udine), ha lavorato per anni a Cittadella dove era tornato ad abitare dopo la pensione. Un malore, la corsa all’ospedale e due settimane dopo non ce l’ha fatta. Prima di sentirsi male si stava organizzando con gli ex colleghi per incontrarsi.